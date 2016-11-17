حبس عاطل شكل هيئة وهمية ونسبها لوزارة الداخلية للنصب على المواطنين

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى بحبس "طارق.أ عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على مواطنين، والتزوير وإنشاء هيئة وهمية تحت مسمى "الهيئة القومية لمكافحة الإرهاب".

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بقيام المتهم بالنصب عليهم وتشكيل هيئة وهمية ونسبها لوزارة الداخلية، وبالتحرى تبين صحة المعلومات فخرجت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر وألقت القبض على المتهم.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهم 2 جهاز لاسلكي ولاب توب، واختام وهواتف محمول وبطاقات رقم قومي باسماء مختلفه له، وتبين انه مطلوب ضبطه واحضاره، على ذمة العديد من قضايا النصب.