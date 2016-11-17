العلماء يرصدون أصغر وحدة زمن على الإطلاق.. “زيبتوثانية”

تمكن العلماء لأول مرة من اكتشاف الـ”زيبتوثانية” وهي أصغر جزء من الوقت يُساوي واحدا على تريليون مليار من الثانية بالاعتماد على قياس وقت هروب الالكترون من ذرته.

وقد قام فريق من معهد ماكس بلانك للبصريات الكمية في جارشينغ بألمانيا بدراسة المفعول الكهروضوئي لألبرت آينشتاين، وهو ما سيوضح الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه النظرية، وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة “نيو ساينس”.

وكان العلماء في السابق قادرين فقط على مراقبة ما يحدث عند مغادرة الإلكترون للذرة، وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها عالم الفيزياء ماركوس أوسياندر المشارك في هذه الدراسة والفريق العامل معه من على قياس الوقت اللازم للإلكترون قبل أن يترك ذرته.

وقد قام فريق البحث بإثارة الذرة بنبضات الليزر وهو ما مكن الباحثين من قياس السلوك الكمي لتلك الالكترونات، وذلك بالاعتماد على “إحصاء الكثير من القياسات وحساب الخطأ المعياري المتوسط وهو في حالتنا 850 زيبتوثانية”.

وقال أوسياندر إنه “باستخدام هذه المعلومات يمكننا قياس الوقت الذي تستغرقه الإلكترونات لتغيير حالتها من الكمومية (quantum state) إلى الإلكترونات الحرّة (المتحررة من الذرة أي غير المرتبطة بها)”.

وقال مارتن شولتز، المشارك أيضا في الدراسة، إن هذا الاكتشاف سيسمح بفهم أفضل في المستقبل لظواهر مثل الموصلية الفائقة والحوسبة الكمومية superconductivity and quantum computing .