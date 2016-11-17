«إتقان الإنكليزية».. العراق الأسوأ والمغرب أفضل العرب

احتل العراق المرتبة الأخيرة في قائمة الدول الأكثر إتقانا للغة الإنكليزية في العالم، بينما تصدر المغرب الدول العربية في التصنيف.

وقد أعدت مؤسسة “إيديكيشن فرست Education First الرائدة في مجال التعلم التجريبي، هذه الدراسة، التي شملت 72 بلدا حول العالم.

وتذيلت الدول العربية التصنيف العام، مقارنة بدول أوروبية وأسيوية وأفريقية.

وجاءت ليبيا في المرتبة ما قبل الأخيرة، ثم المملكة العربية السعودية والجزائر.

واحتل المغرب المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و44 عالميا، متقدما بستة مراكز مقارنة بتصنيف سنة 2012، رغم هيمنة اللغة الفرنسية على مختلف مناحي الحياة العامة في البلاد.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية (46 عالميا)، متبوعة بتونس ومصر وقطر.

وعلى مستوى العالم، احتلت هولندا المرتبة الأولى في مؤشر إتقان الإنكليزية، متبوعة بالدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا.