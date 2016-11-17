الحكومة تشكل مجموعة عمل للتعاقد على الأدوية المطلوب استيرادها لمدة عام

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارتى الصحة والمالية وشركة فاكسيرا وعدد من الجهات المعنية الأخرى، للتفاوض مع الشركات المستوردة للدواء، وذلك للتعاقد على كميات الأدوية المطلوب استيرادها لمدة عام لتلبية احتياجات السوق المحلي، ووجه بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الحكومة وجه خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بحضور وزراء الصحة، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، بأن تقوم مجموعة العمل بمراجعة المنظومة الخاصة بتوزيع الدواء في مصر، لوضع أسس لتحديد سعر الدواء بحيث يشمل عمولة الوكيل المحلى، وكذا مراجعة تكلفة النقل والتوزيع والعمولات، كما وجه بعقد اجتماع آخر مع شركات إنتاج الدواء المحلي لمراجعة تكلفة إنتاج الدواء وسعر البيع الحالى، وذلك استنادا إلى نسبة المكون المستورد أو المحلي في تلك الأدوية.

واستعرض الاجتماع تقريراً من وزير الصحة والسكان، والذى أشار إلى الحصر الذى تم إجراؤه للمستحضرات الدوائية في السوق المصري، وأكد أن معظم الأدوية المتداولة بالسوق لها بدائل بذات الفاعلية، كما تضمن الحصر تحديد عدد من الأدوية التي ليس لها بدائل، خاصة المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، والتى وجه رئيس الوزراء بإيلاءها الأهمية القصوى فى الاستيراد فوراً بما يفى باحتياجات السوق المحلى.