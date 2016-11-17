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نقيب التمريض: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منى مينا للإضرار بالأمن القومى

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نقيب التمريض: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منى مينا للإضرار بالأمن القومى نقيب التمريض: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منى مينا للإضرار بالأمن القومى

>كتبت آية دعبس

قالت الدكتور كوثر محمود، نقيب التمريض، إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، يوم السبت المقبل، لإتهامها بالإضرار بالأمن القومى، وإثارة الرأى العام وتشكيك المدنيين فى الخدمات الصحية المقدمة لهم، وذلك بعد إصدارها لتصريحات خاصة باستخدام السرنجات بمستشفيات وزارة الصحة.

وأضافت كوثر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البلاغ سيتضمن اتهام الدكتورة منى مينا بإثارة الفتنة وإظهارها لمصر بصورة غير لائقة أمام العالم بأمر من شأنه التشكيك فى السياحة العلاجية، والفريق الطبى بأكمله، لافته إلى أن حديثها به عنصرية نحو باقى المهن الصحية.

 

 

 

 


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