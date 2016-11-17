"الرئاسة" تطالب وسائل الإعلام عدم نشر أى أخبار تخصها إلا من محرريها المعتمدين

كتب محمد الجالى

قال مصدر رئاسى، إن بعض المواقع نشرت قائمة مغلوطة للشباب المفرج عنهم بعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وناشد المصدر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تحرى الدقة، وعدم نشر أى معلومة تخص مؤسسة الرئاسة إلا من خلال الصحفيين المعتمدين لديها.

وأخلى المصدر مسئولية مؤسسة الرئاسة من أى أخبار لا تنشر عن طريق محررى الرئاسة المعتمدين لديها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفا وطنيا ونشر المعلومات المؤكدة من مصادرها الرسمية.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار الجمهورى رقم ٥١٥ لسنه ٢٠١٦ بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين الصادر بحقهم أحكام نهائية.