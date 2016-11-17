أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الرئاسة" تطالب وسائل الإعلام عدم نشر أى أخبار تخصها إلا من محرريها المعتمدين

Google+ Print
"الرئاسة" تطالب وسائل الإعلام عدم نشر أى أخبار تخصها إلا من محرريها المعتمدين "الرئاسة" تطالب وسائل الإعلام عدم نشر أى أخبار تخصها إلا من محرريها المعتمدين

>كتب محمد الجالى

قال مصدر رئاسى، إن بعض المواقع نشرت قائمة مغلوطة للشباب المفرج عنهم بعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وناشد المصدر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تحرى الدقة، وعدم نشر أى معلومة تخص مؤسسة الرئاسة إلا من خلال الصحفيين المعتمدين لديها.

 

وأخلى المصدر مسئولية مؤسسة الرئاسة من أى أخبار لا تنشر عن طريق محررى الرئاسة المعتمدين لديها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفا وطنيا ونشر المعلومات المؤكدة من مصادرها الرسمية.

وأصدر الرئيس  السيسى، القرار الجمهورى رقم ٥١٥ لسنه ٢٠١٦ بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين الصادر بحقهم أحكام نهائية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365