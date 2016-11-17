موقع إسرائيلى: تل أبيب حصلت على 3 غواصات ألمانية "غيرة" من البحرية المصرية

كتب: هاشم الفخرانى

علق "أمير بحبوط" المحرر العسكرى لموقع "والا" الإسرائيلى على قيام الجيش الإسرائيلى بإنهاء صفقة مع ألمانيا تتمثل فى شراء 3 غواصات متطورة لدعم سلاح البحرية الإسرائيلى، نظراً لقيام الجيش المصرى بالاهتمام بتطوير أسلحته.

وأضاف المحرر العسكرى للموقع، أنه فى الوقت الذى يسعى فيه سلاح البحرية المصرى شراء غواصات جديدة متطورة من ألمانيا كان لزاما على الجيش الإسرائيلى شراء تلك الغواصات لضمان قوة سلاح البحرية الإسرائيلى، خاصة الغواصات التى يتميز بها هذا السلاح .

وأوضح أن الجيش المصرى يقوم بتنويع مصادر السلاح من دول عدة، فى حين يواجه الجيش الإسرائيلى تحديات تحيط بالشرق الأوسط.

وأشار المحرر إلى أنه سيتم تكهين غواصات بعد عشرة سنوات على الأقل بعد استلام 3 غواصات التى تم التعاقد عليها من المانيا، دون أن يحدد المدة الزمنية التى سيتم بموجبها استلام الغواصات.