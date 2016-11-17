ضبط 4 هاربين من أحكام بالمؤبد فى أسيوط

مراسل«ONA»:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط، القبض على ٤ هاربين من أحكام بالمؤبد فى قضايا مختلفة بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بضبط “ع . هـ. ح” ومقيم ببندر أبنوب دائرة مركز أبنوب المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية قتل، وضبط “س. هـ.ح”، ومقيم ببندر أبنوب دائرة مركز أبنوب المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية قتل، وضبط “ش.ح.هـ”، ومقيم ببندر أبنوب دائرة مركز أبنوب المحكوم عليه فى قضية قتل و ضبط ” ز . ص . ج ” ومقيم بندر أبنوب دائرة مركز أبنوب المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية قتل.