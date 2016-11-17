بالصور.. توزيع 5000 كرتونة "تحيا مصر" على عمال غزل المحلة

الغربية اسلام الخياط

وزع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، 5 آلاف عبوة غذائية المدعمة "تحيا مصر" على عمال شركة غزل المحلة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى، والفريق صدقي صبحى القائد العام للقوات المسلحة، بمشاركه أجهزه الدولة فى تحقيق العبئ عن كاهل المواطنين، إيمانا منها بدورها الحيوى بإعتبارها جزء من نسيج شعب مصر وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التى تحرص علي توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأكد العاملون أن الكرتونة تحتوى على كيلوجرام من السكر والأرز والفول، علبة سمنة، برطمان صلصه طماطم، شاى بواقع 25جنيها للعبوة الواحدة.

جانب من توزيع الكراتين