«وزير الصحة»: «نحن مقصرون في توصيل المعلومة للمواطن»

كتبت- إنجي لطفي

أجرت الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج ” كلام تاني”، على شاشة دريم، لقاءًا مسجلاً مع وزير الصحة، والمقرر عرض الليله.

وكشفت رشا نبيل لـ«ONA»، أن وزير الصحة في أول حوار له عقب تصاعد أزمة الدواء يكشف حقيقة تحرك الدوله تجاه هذا الملف، وأضافت نبيل بأن الوزير قال خلال اللقاء” أنا مش وزير ضعيف عشان الناس تعتقد إني هترك سعر الدواء يرتفع دون أن اتحرك”.

وقال الوزير:”هل ما قيل من قبيل الدعابة أم من قبيل الحقيقة؟”، وذلك وردًا على تصريحات الدكتوره منى مينا وكيل نقابة الأطباء، بشأن تعليمات استخدام السرنجة أكثر من مرة.

وتابع وزير الصحة خلال اللقاء:”سنقدم للمصريين قريبًا إنجاز يتعلق بقانون التأمين الصحي، ويكيفني هذا القانون حتى لو تركت الوزارة بعده”، واستطرد خلال اللقاء قائلاً:” اعترف عن مسئوليتنا في التقصير في توصيل المعلومة للمواطن قبل أن نتركه لشائعات غير صحيحة”.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أن الدولة ستتكلف أعباء الغسيل الكلوي، وليس كما أذيع أنه عبئ على المواطن.