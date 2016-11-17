ضبط متهمين فى سرقة دراجة بخارية بالإكراه فى السلام

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط كلا من كريم ج 23 عاما سائق ، وسابق اتهامه فى قضية مشاجرة و بحوزته سلاح أبيض بالمرج ، و إبراهيم س 24 عاما سائق، و سيلمى س 20 عاما عاطل لسرقتهم دراجة بخارية “توك توك” كرها من موسى م 16 عاما سائق بالسلاح “سنجة” .

حيث قام الثلاثة باستيقافه بمنطقة جمال عبدالناصر ، و فى وقت لاحق ورد إليه اتصال هاتفى من الجناة طلبوا مبلغ مالى 4000 جنية لإعادة الدراجة المستولى عليها .

و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت وحدة مباحث القسم القبض عليهم حال استقلالهم الدراجة البخارية، و بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول .

وتم تحرر المحضر اللازم ، و تولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .