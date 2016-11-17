«العدل» تبحث التعاون القضائي بين مصر وسريلانكا

أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني بين مصر وسريلانكا.

وجاء ذلك خلال لقاء عبد الرحيم، بمحمد عسران سير دولة سريلانكا لدى القاهرة، والذى وأبدى رغبتة بلاده في إبرام اتفاقية ثنائية بشأن نقل المحكوم عليهم، وهو الأمر الذي أكد وزير العدل أنه سيتم إبداء الرد بشأنه فور الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع هذه الاتفاقية.

وتناول اللقاء أيضًا، إعداد مشروعين لاتفاقيتين بين البلدين حول المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، وتفعيل مذكرة تفاهم تم توقيعها عام 2011، بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها السيريلانكية.

(أ.ش.أ)