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«الجيش الليبي» يعلن تحرير منطقة القوارشة ببنغازى من قبضة «داعش»

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«الجيش الليبي» يعلن تحرير منطقة القوارشة ببنغازى من قبضة «داعش» «الجيش الليبي» يعلن تحرير منطقة القوارشة ببنغازى من قبضة «داعش»

خليفة حتر

 

أعلنت القيادة العامه للجيش الليبيأ تحرير منطقة القوارشة ببنغازىأ من العناصر المتطرفة ومقتل العشرات من تنظيم «داعش» الإرهابى والسيطرة على المستشفى الأوروبي مركز القيادة الرئيسي،  حيث قامت قوات الصاعقة الليبية، بتدمير بوابة القوارشة الرمز التاريخى لتنظيم «داعش»، وجاري الهجوم على منطقة قنعورة أخر معقل للمتطرفين ببنغازى.

وأعلنت غرفة العمليات رسميًا، بيان تحرير أصعب منطقة بليبيا، والتى كان بها آلاف الألغام، وتم صد هجوم عربة مفخخه من قبل الكتيبة 166مشاة آليه، وكتيبة شهداء الزاوية.

وياتى ذلك بعد صدور أوامر المشير خليفة حفتر، بسرعة تحرير أخر معاقل الإرهاب بليبيا، ودعا جميع قوات الجيش الليبي بالموانئ النفطية برفع حالات التأهب، والاستنفار لصد هجوم محتمل من جماعة الإخوان الإرهابيه لرغبتها فى الحصول على ورقة ضغط تعطيها الفرصة في البقاء.

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