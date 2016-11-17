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القبض على صاحب مخبز هارب من 65 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية

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القبض على صاحب مخبز هارب من 65 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية القبض على صاحب مخبز هارب من 65 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالإشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على صاحب مخبز هارب من 65 حكمًا قضائيًا بتهمة “إيصال أمانة، نصب”.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بضبط المتهم “إسماعيل.أ.م” صاحب مخبز 51 سنة مقيم الشهداء دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى 65 حكما قضائيا بتهم “إيصال أمانة، نصب” بلغ إجمالى العقوبة فيهم 34 سنة و7 أشهر، وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز القنطرة شرق والنقطة غرب من القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء ابراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد عبد الرءوف شاهين رئيس وحدة مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه من ضبط المتهم “محمد.أ.ع” 42 سنة عاطل مقيم أبو طيفلة دائرة مركز القنطرة غرب سبق اتهامه فى قضية بتهمة “إطلاق أعيرة نارية” وبحوزته سلاح نارى عبارة عن “بندقية آلية غربى” عيار 7.62 × 51، وبمناقشته أقر بحيازته وإحرازه للسلاح بقصد الدفاع.

كما تمكن الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس وحدة مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونوه، بالقبض على المتهم “عبد الله.ا.ع” 27 سنة – عاطل مقيم المدينة الجديدة دائرة مركز القنطرة شرق سبق اتهامه فى قضيتين بتهم “سرقة مسكن، ضرب” ومطلوب التنفيذ عليه فى قضايا “ضرب” والمقضى فيها بالحبس شهر و”سرقة” والمقضى فيها بالحبس سنتين و”سرقة” والمقضى فيها بالحبس سنتين وبحوزته سلاح نارى عبارة عن “فرد روسى”، و3 طلقات من ذات العيار بـ40 لفافة هيروين، وبمناقشته أقر بحيازته للسلاح والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته للمخدرات، وتحررت الماحضر اللازمة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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