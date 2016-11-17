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طب بيطرى الزقازيق يعقد ندوة حول التخطيط الاستراتيجى

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طب بيطرى الزقازيق يعقد ندوة حول التخطيط الاستراتيجى طب بيطرى الزقازيق يعقد ندوة حول التخطيط الاستراتيجى

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

أشاد الدكتور عبد اللطيف المر المدير التنفيذي لوحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة الزقازيق بجهود مجلس كلية الطب البيطري برئاسة الدكتور وفاء العراقي عميد الكلية نحو التطوير باتخاذ قرار إنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي بالكلية ، مؤكدا على أهمية ترجمة رؤية 2030 ورؤية الجامعة إلى أهداف استراتيجية وخطط تنفيذية للارتقاء بترتيب الكلية وقدرتها على أن تتبوأ الريادة فى مصر والعالم العربى .

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق حول التخطيط الاستراتيجي ودوره في الارتقاء بالعملية التعليمية بحضور الدكتور عبد العليم فؤاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ، والدكتور جمال النوبي أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد البحيري وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد كبير من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وعبر الدكتور النوبى عن سعادته بتواجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعزمهم على ضمان جودة العملية التعليمية والارتقاء بالبحث العلمي وخدمة المجتمع الشرقاوى .

 


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