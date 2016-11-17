وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لماراثون زايد الدولى الخيرى

ياسمين يحيى

التقى عصر اليوم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة باللجنة المنظمة لماراثون زايد الدولى الخيري والذى تستضيفه مصر للعام الثالث على التوالي يوم 2 ديسمبر 2016.

وتناول الاجتماع بحث الترتيبات النهائية الخاصة بالنسخة الثالثة للماراثون واطمأن عبد العزيز على سير العمل من خلال مجموعة العمل القائمة على الحدث الرياضى الكبير.

وأكد عبد العزيز على أن إيرادات الماراثون سوف توجه لصالح مرضى الكبد الوبائي، معربا عن سعادته بتنظيم مصر لهذا الحدث الرياضى الكبير للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الإماراتية .