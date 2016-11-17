انتبه..7 أطعمة خرجت من قائمة الوجبات الصحية أولها الزبادى قليل الدسم

كتبت أمنية فايد

يحاول البعض اتباع النظام الصحى فى حياتهم عن طريق تناول الأطعمة قليلة الدسم والحبوب الكاملة للتخلص من الدهون الزائدة والضارة التى تتراكم فى الجسم والمسببة للسمنة ومنها قائمة الأمراض المعروفة.

يقدم خبير التغذية "ريانون لامبرت" على الموقع البريطانى "ديلى ميل" 7 أطعمة يظن الكثيرون أنها أطعمة صحية ولكنها تساعد فى تراكم الدهون فى الجسم بشكل كبير،

وهى..

زبادى قليل الدسم..

يتم الترويج لها فى الأسواق على أنها صحية بسبب عبارة "قليلة الدسم" ولكن فى الحقيقة الزبادى قليل الدسم يحتوى على كميات كبيرة من السكر، وتناوله يزيد من تراكم الدهون فى الجسم، وهو خطر خفى لا يعرفه الكثيرون.

الألبان غير العضوية "خالية الدسم"..

يفضل من يحاولون اتباع أنظمة صحية فى غذائهم تناول الألبان غير العضوية المعروفة باسم "خالية الدسم" ، ولكن منتجات الألبان العضوية أى "كاملة الدسم" تحتوى على مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى كميات عالية من الحديد وفيتامين E وبعض الكاروتينات، والدهون التى يخاف منها البعض هى من الدهون الصحية التى يحتاجها الجسم.

المكرونة سريعة التحضير..

يظن الكثيرون أن المكرونة بدون إضافة دهون إليها تصبح أخف من قطع الشيكولاتة، إلا أن وفقا لدراسة أجراها مجموعة من الباحثين مؤخرا حول المكرونة سريعة التحضير، وجدوا أنها تزيد من خطر متلازمة "cardiometabolic" وهى تساعد فى الإصابة بأمراض القلب والسكر والسكتة الدماغية، وأرجع الباحثون السبب فى ذلك إلى السعرات الحرارية الخفية المتوفرة فى هذه الأنواع من المكرونة بالإضافة إلى الكربوهيدرات والدهون المشبعة.

الحبوب..

جميع الحبوب الجاهزة التى نضع عليها اللبن سواء بالعسل أو الشيكولاتة هى ليست صحية ما عدا "الشوفان ، فهى تحتوى على كميات عالية من السكر والبروتين وهو ما يؤدى إلى السمنة.

صلصة الطماطم..

تستخدم السيدات صلصة الطماطم فى الطهى، ولكن هى من الأشياء التى نتناولها يوميا وتزيد من الدهون فى أجسامنا حيث تحتوى على كميات عالية من الملح والسكر، فملعقة واحدة من صلصة الطماطم تحتوى على 4 جرامات من السكر و190 مل جرام من الصوديوم، يبدو أن أربعة جرامات من السكر كمية قليلة ولكن فى أغلب الأحيان الطعام يحتوى على أكثر من ملعقة بالإضافة إلى كميات السكر والملح الأخرى التى نتناولها فى باقى اليوم.

عصير الفواكه..

من المعروف عن عصائر الفواكة أنها مليئة بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين C، ولكن الجسم يستفاد بكل هذه المواد عندما يكون طازجا بدون سكر ، ولكن العصائر المكتوب عليها عبارة "خالى من السكر" أو "بدون سكر" يكون فيها كمية من سكر الاسبرتام وهو ما أثبت مدى ضرره.

بسكويت سادة..

يباع فى المحلات بسكويت يطلق عليه اسم بسكويت الشاى أو سادة والذى يفضل عدد كبير من تناوله على وجبة الإفطار مع كوب الشاى قبل الذهاب للعمل، ونظن جميعا أن هذا البسكويت صحى لأنه خفيف وبدون شيكولاته أو كريمة، ولكن هذا البسكويت يحتوى على كمية كبيرة من السكر وهو ما يؤدى لتحويلها لدهون وتراكمها فى الجسم.