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الزمالك يضم ستانلى وريكو لقائمة طنطا.. واستبعاد جبر وإبراهيم

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الزمالك يضم ستانلى وريكو لقائمة طنطا.. واستبعاد جبر وإبراهيم الزمالك يضم ستانلى وريكو لقائمة طنطا.. واستبعاد جبر وإبراهيم

>كتب أحمد توفيق

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة مؤمن سليمان، القائمة الرسمية التى ستشارك في مواجهة طنطا، غداً الجمعة، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ضمت القائمة 18 لاعباً هم:"أحمد الشناوى ومحمود جنش في حراسة المرمى، طارق حامد وأحمد توفيق وشوقي السعيد وأحمد جعفر وشيكابالا ومحمد ناصف وحسني فتحي ومحمود دونجا وأيمن حفني ومعروف يوسف وأحمد رفعت وأحمد دويدار وصلاح ريكو وستانلي ومايوكا ومحمود حمدي".

وشهدت قائمة الزمالك عودة ستانلى وصلاح ريكو بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم بينما يغيب باسم مرسى للإيقاف بخلاف إراحة على جبر واستبعاد كلاً من إسلام جمال ورمزى خالد وإبراهيم صلاح وأسامة إبراهيم مع غياب مصطفى فتحى للإصابة.


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