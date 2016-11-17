مران الزمالك.. جلسة لمؤمن مع جنش.. وسباق بالكرة قبل مواجهة طنطا

كتب أحمد توفيق

عقد مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق للتمهيد لقرار عودة أحمد الشناوى لحراسة العرين الأبيض أمام طنطا غدا، الجمعة ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مؤمن سليمان لجنش ثقته الكاملة في قدراته الفنية، وأنه كان متألق في الفترة الأخيرة لكن يجب مشاركة الشناوى ليستعيد ثقته في نفسه بعد الظروف الصعبة التي مر بها في الفترة الأخيرة.

وأكد جنش لمؤمن سليمان تقبله أي قرار للجهاز الفنى ودعمه الكامل للشناوي، وأنه جاهز للمشاركة أو الجلوس بديل كما يطلب منه وخاض فريق الزمالك مران خفيف في ختام استعداده لمواجهة طنطا.