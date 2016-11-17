مجلس إدارة جديد لنادى الشيخ زايد

ياسمين يحيى

أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرارا اليوم بحل مجلس إدارة نادى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر وتعيين مجلس إدارة جديد.

جاء المجلس الجديد برئاسة هشام محمود سري أحمد، وشريف عبدالرحمن جاب الله نائبا للرئيس، ومعتز محمد أحمد مرسى أمين الصندوق ، أما العضوية فجاء فيها هشام شعبان يوسف ، رماح فؤاد ، فهد محمد احمد ، شيم عبد الرحمن، ياسمين بكر ، أحمد على عبد العليم .

على أن يتولى مجلس الإدارة المعين ادارة شئون النادى ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى موعدها القانونى ، على ان يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .