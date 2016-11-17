أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مجلس إدارة جديد لنادى الشيخ زايد

Google+ Print
مجلس إدارة جديد لنادى الشيخ زايد مجلس إدارة جديد لنادى الشيخ زايد

>ياسمين يحيى

أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرارا اليوم بحل مجلس إدارة نادى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر وتعيين مجلس إدارة جديد.

جاء المجلس الجديد برئاسة  هشام محمود سري أحمد، وشريف عبدالرحمن جاب الله  نائبا للرئيس، ومعتز محمد أحمد مرسى أمين الصندوق ، أما العضوية فجاء فيها  هشام شعبان يوسف ،  رماح فؤاد ،  فهد محمد احمد ،  شيم عبد الرحمن،  ياسمين بكر ، أحمد على عبد العليم .

على أن يتولى مجلس الإدارة المعين ادارة شئون النادى ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى موعدها القانونى ، على ان يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365