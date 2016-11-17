عامر حسين: تأجيل مباراة القمة بسبب أمم 2017 "مستحيل"

كتب حاتم رضا

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى في مسابقة الدوري، ستقام فى موعدها المحدد فى الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 29 ديسمبر المقبل، على أن تختتم بها مباريات الدور الأول من المسابقة وفقا للجدول.

قال حسين في تصريحات إذاعية لبرنامج "جوه الجون" إن المباراة ستقام فى موعدها، وبعدها يتم إيقاف المسابقة نظرا لخوض الفراعنة معسكرا مغلقا قبل السفر إلى الجابون والمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

كانت أنباء ترددت حول وجود احتمال لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقبلة، لما بعد بطولة كأس أمم أفريقيا، حتى يستفيد كوبر المدير الفنى للفراعنة من عناصر القطبين قبل السفر للجابون.

أضاف رئيس المسابقات أن إقامة القمة عقب انتهاء مباريات مصر في البطولة الأفريقية، يعد أمرا مستحيلا، حيث هناك مواجهة ستجمع الطرفين في بطولة السوبر المصري في أبو ظبي بالإمارات، مشيرا إلى أن خوض مباراتين قمة خلال 10 أيام أمرا صعبا.