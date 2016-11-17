«السادات»: رئيس النواب رفض تسجيل أقوالى صوتيًا أثناء التحقيق حول شكوى «والى»

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن المستشار أحمد سعد الأمين العام، أبلغه برفض على عبد العال، رئيس مجس النواب، الطلب الذى تقدم به، صباح اليوم، حول تسجيل أقواله صوتيًا أثناء تحقيق هيئة المكتب معه على خلفية الشكوى المقدمة من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تتهمه فيه بإرسال مسودة مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية إلى بعض السفارات الأجنبية.

وأضاف السادات، أن الرفض جاء دون إبداء أى أسباب واضحة لذلك، لافتًا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تمنع ذلك، لكنها أيضا لم تنص عليه.