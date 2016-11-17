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بالصور..«والى» تطلق فيلمًا روائيًا عن الآثار السلبية لتعاطي المخدرات

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غادة والى

غادة والى

 

أطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بحضورالكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة، الفيلم الروائى القصير بعنوان «4 × 6»، والذى تم إنتاجه بالتعاون بين الصندوق والهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بهدف رصد الآثار السلبية لتعاطى المخدرات والتحفيز على العلاج، والتعافي من الإدمان، حيث جسد الفنان محمود عبد المغنى بملامحه المصرية شخصية شاب، تعرض هو وأسرته لمحنة مرض الإدمان، وحول بإرادته هذه الحالة الى نموذج ناجح من التعافى، كما جسدت الفنانة سوسن بدر دور الأم المساندة لإبنها والداعمة له فى رحلة العلاج والتعافى.

جاء ذلك بحضور د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والفنان محمود عبد المغنى والفنانة سوسن بدر.

وقالت والى، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والهيئة العامة لقصور الثقافة، قاما خلال الفترة الماضية بالإعداد لإنتاج مكون ثقافى متكامل لمواجهة الثقافة السوداء والمفاهيم المغلوطة حول مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، حيث تم تنفيذ 10 قوافل ثقافية مع الهيئة وتصميم سلسلة من المعارض والمسابقات للشباب، وكذلك تنظيم أنشطة تنوعت بين الغناء والعزف والشعر ومسرح العرائس، وهى الأنشطة التى تم استعراضها خلال الفيلم الوثائقى القصير، الذي جسد أهم ملامح هذا التعاون، إضافة إلى إنتاج عرض مسرحى مميز يشارك فيه شباب معهد الفنون المسرحية، حول مشكلة التعاطى والإدمان، حيث تتضمن المسرحية رسائل توعية جذابة فى إطار فني رشيق ومحبب للشباب.

وأضافت والي، “وضعنا مع الهيئة خطة زمنية طموحة، ليجوب هذا العرض المسرحى الجامعات والمدارس فى مختلف المحافظات”، مشيرة الى أنه تم إنتاج سلسلة من الأعمال الروائية القصيرة منها فيلم «4 × 6»، والذى يجسد أنشودة واقعية لحياة مريض الإدمان وأسرته، وهى قصة استحواذ خيوطها الفنية، من خلال معايشتنا اليومية للحالات المترددة على الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق “16023″.

فيما وجهت غادة والى، الشكر للفنان المتميز محمود عبد المغنى، والذى جسد شخصية شاب تعرض للإدمان. كما أشادت بالفنانة سوسن بدر، والتى جسدت بفنها التلقائي دور الأم المساندة لإبنها والداعمة له فى رحلة العلاج والتعافى، لافتة الى أن تجسيد أبطال العمل هو نموذج للمسئولية الاجتماعية للفنانين بتطوعهم بالمشاركة فى هذا العمل، معبرة عن شعورها بالفخر أن جميع الفنانين والرياضيين المشاركين في حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان “أنت أقوى من المخدرات”، تطوعوا بعملهم وبدون أي مقابل مادي فى هذه الأعمال القومية.

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