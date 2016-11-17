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نصائح مجرّبة لتعقيم أدوات التنظيف

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الخميس 17-11-2016 19:08

تهمل الكثيرات الاهتمام بأدوات التنظيف، على الرغم من أن الأخيرة تحتاج إلى التنظيف والتعقيم دوريًّا، بهدف الحفاظ على بيئة سليمة خالية من الجراثيم، التي قد تنتقل إلى أفراد العائلة. وفي ما يأتي، خمس وصايا لتعقيم أدوات التنظيف المستعملة يوميًّا:

| الدلاء: يُفضّل تنظيف الدلاء وتطهيرها، بعد كلّ استخدام، وذلك عبر نقعها بالماء المضاف إليه القليل من سائل الجلي لحوالي ربع ساعة، ثم شطفها وتجفيفها جيّدًا.

| ممسحة الأرضيّات: تُعقّم ممسحة الارضيّات، عبر نقعها داخل وعاء مليء بالماء الساخن المضاف إليه القليل من الخلّ الأبيض، وذلك لنصف ساعة. ثم، تغسل الممسحة بالماء والصابون.

| اسفنجات الجلي: يُنصح بغلي اسفنجات الجلي في الماء، لثلاث دقائق. ثم، توضع الاسفنجات المغلية داخل وعاء مليء بالماء الفاتر المضاف إليه القليل من الملح، وذلك لليلة كاملة. وفي اليوم التالي، تُغسل الاسفنجات بالماء البارد.

| فرشاة الحوض: تنقع فرشاة الحوض، في وعاء مليء بالماء الدافئ والمضاف إليه القليل من الخلّ، لتجفّ بعد ذلك في الهواء وتُشمّس.

| المكنسة الكهربائية: تُفرغ محتويات كيس المكنسة المليء بالأتربة والأوساخ، وينقع الكيس في وعاء مملوء بالماء المضاف إليه أحد أنواع المنظّفات، وذلك لعشر دقائق. ثم، يُعاد الكيس إلى مكانه، بعد أن يجفّ في الهواء. وفي شأن خرطوم المكنسة والـ"فيلتر"، فهما يُنظّفان عبر إدخال الماء إلى داخلهما، بغية التخلّص من الأتربة العالقة فيهما، مع التأكد من تجفيفهما جيّدًا قبل إعادة تركيبهما.

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سيدتي