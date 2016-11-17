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بعد مقتل طفلة بحادث سطو مسلح.. حركة تنقلات بقسم شرطة الشروق

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بعد مقتل طفلة بحادث سطو مسلح.. حركة تنقلات بقسم شرطة الشروق بعد مقتل طفلة بحادث سطو مسلح.. حركة تنقلات بقسم شرطة الشروق

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة بإجراء حركة تنقلات شملت تعيين العقيد شريف أحمد فؤاد مأمور لقسم شرطة الشروق ، والرائد محمود سيف النصر رئيس مباحث قسم الشروق و المشهود لهم بالكفائة و الخبرة فى الكثير من المجالات الأمنية و التواصل مع المواطنين .

حيث تم استحداث منافذ أمنية جديدة و تدعيم الأكمنة الثابتة بأقوال أمنية و مدرعات حديثة و متحركة كما تم الدفع بفرق بحثية ذو كفائة عاليه لمداهمة المناطق الصحراوية المجاورة للمدن الجديدة لضبط الأوكار الإجرامية حيث إن ضباط القاهرة الجديدة فى تحد كامل لسرعة ضبط الجناة و تقديمهم للعدالة و محاكمتهم فى قتل الطفلة المجنى عليها .

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