«عاشور» يدعم حملة «2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين»

أشاد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بقرار اتحاد المحامين الديمقراطيين الدولي “IADL”، خلال مؤتمره المنعقد بمدينة لشبونة، في وقت سابق من الشهر الجاري، حول إطلاق حملة عالمية، تحت شعار «2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين»، العام المقبل.

وأكد عاشور، في بيان له اليوم، أن الاتحاد سيدعم تلك الحملة الدولية عبر عدة فاعليات تنظم خلال العام المقبل، لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العدالة، بالتنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد ونقابة محامين فلسطين.

وشدد عاشور، أن قرار «المحامين الديمقراطيين الدولي»، يمثل تجديدًا لدعم المجتمع الدولي الحر للشعب الفلسطيني الأبي، والذي يواجه الاحتلال الإسرائيلي بصدور عارية للدفاع عن أرضه ومقدساته الدينية، وخاصة في ظل تزامنه مع قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» أكتوبر الماضي، بنفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، واعتبارهما تراثًا إسلاميًا خالصًا.

ويذكر أن نقابة محامين فلسطينن أوضحت في بيان لها أمس، أن الحملة هدفها التضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور 70 عام على نكبة فلسطين، و100 عام على وعد “بلفور”، على أن تتوزع فعالياتها على قارات العالم، وتكون مدتها عام كامل تبدأ بعام 2017 وتنتهي بعام 2018.