تونس تجرى ترتيبات لعقد اجتماع عاجل مع الجزائر حول الأزمة فى ليبيا

كتبت آمال رسلان

كشف وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى عن ترتيبات تجرى بين بلاده والجزائر لعقد اجتماع تشاورى عاجل حول الأوضاع فى ليبيا، مؤكدا أنه سيكون إضافة جديدة تدفع الليبيين لإيجاد حل فيما بينهم.

وأوضح الجهيناوى فى حوار مع التليفزيون التونسى أمس أن تونس تتعامل مع الطرف الليبى الذى اختارته الأمم المتحدة والناتج عن اتفاق الصخيرات وهو حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، مؤكدا أنه للأسف هناك اتفاق سياسى لم يتم استكمال إجراءاته".

وحث الوزير التونسى جميع الأطراف الليبية على الحوار دون إقصاء، مجددا موقف بلادة القائم على الحياد الإيجابى تجاه الأزمة الليبية، وتابع أن الوضع فى ليبيا زاد تعقيدا بعد تدخلات من دول أجنبية عدة، وقال إنه "كل دولة لها أجندتها الخاصة فى ليبيا".

وأشار إلى أن تونس هى التى فتحت أبوابها لكل الليبيين وهم يجتمعون يوميا فى تونس، وقال "نحن ندعو كل الليبيين للاتفاق فيما بينهم لإيجاد حل وعدم اعتماد سياسة الإقصاء"، وأضاف أن سياسة تونس فى ليبيا أثبتت صوابها، بدليل اختيار كل من الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية لدبلوماسيين تونسيين لتمثيلها فى ليبيا".