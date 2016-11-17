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“العليا لتراخيص الشواطئ” تعقد اجتماعها برئاسة وزير الري

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“العليا لتراخيص الشواطئ” تعقد اجتماعها برئاسة وزير الري “العليا لتراخيص الشواطئ” تعقد اجتماعها برئاسة وزير الري

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعا، اليوم، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بمقر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للتراخيص، والدكتور خالد العناني، وزير الأثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلين عن وزارات الدفاع والبيئة والتنمية المحلية والسياحة وعن محافظات بورسعيد والسويس.

وتناول الاجتماع قيام اللجنة باستعراض التقرير الفني الذي أعدته لجنة من المتخصصين والخاص بوضع المعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر لإقرارها من اللجنة العليا.

وأكدت اللجنة على الالتزام بهذه المعايير والضوابط في كافة المشروعات المستقبلية، كما تناولت اللجنة المراجعة والبت في التوصيات المقدمة من الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص والمشكلة بقرار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري رقم 920 لسنة 2016، كما قامت اللجنة بالنظر في عدد من التظلمات المقدمة من المنشآت والقرى السياحية في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وقال “عبدالعاطي”، في تصريحات صحفية، إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص لمحطة تحلية للمياه في البحر الأحمر، لافتا إلى أن قرار تشكيل اللجنة العليا بكامل أعضاؤها يؤكد مدى حرص الدولة والقيادة السياسية واهتمامها بدفع وتنمية الاستثمارات السياحية، والتي تعود على الدوله والمواطنين بالنفع العام، وفي الوقت نفسه يتم الحفاظ على البيئة الساحلية والشواطئ المصرية.

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