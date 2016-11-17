الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بالاستفادة من تجربة الصين التنموية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني جي بينج شوان، وذلك بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة إلى سفير الصين في القاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الضيف الصيني نقل تحيات الرئيس الصيني “شي جين بينج” إلى الرئيس السيسي، مشيداً بزيارة الرئيس إلى مدينة هونجشو الصينية خلال شهر سبتمبر الماضي للمشاركة في قمة مجموعة دول العشرين وما تضمنته من لقاء خاص بين الرئيس الصيني والرئيس.

وأكد حرص بلاده على متابعة نتائج هذه الزيارة، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الصيني إلى مصر في يناير الماضي، موضحاً أن هاتين الزيارتين مثلتا دفعة قوية لعلاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين، لاسيما عقب تأكيد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال دورتها الأخيرة على مواصلة الرئيس الصيني لقيادته المحورية للبلاد.

وأكد المسئول الصيني – خلال اللقاء- اهتمام نواب الشعب الصيني بزيارة مصر للالتقاء بنظرائهم المصريين وترجمة التوافق القائم بين الرئيسين إلى خطوات عملية وملموسة تؤدي إلى تعزيز العلاقات بين الدولتين وزيادة التنسيق والتواصل على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشار المسئول الصيني إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، منوهاً إلى أن الحكومة الصينية تشجع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر والمساهمة في مسيرتها التنموية أخذاً في الاعتبار ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم، فضلاً عن وجود مجالات عديدة يمكن تطوير التعاون بها، مثل الزراعة والصناعة والسياحة والثقافة والبنية التحتية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي رحب بالمسئول الصيني، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الصيني وتقديره لمواقفه الداعمة لمصر، موجهاً التهنئة للرئيس الصيني بمناسبة تأكيد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على قيادته المحورية للبلاد.

> وأشاد السيسي، بالتعاون الوثيق الذي يربط بين البلدين على جميع الأصعدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة الارتقاء بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها بالصين.

> ورحب الرئيس بزيارة نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمصر، مشيراً إلى ما يساهم به تبادل الزيارات والتواصل البرلماني في تعزيز أواصر الصداقة والتفاهم على المستويين الرسمي والشعبي.