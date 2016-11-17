إجراءات أمنية مشددة بالشروق ومدير الأمن يستمع لشكاوى الأهالى

كتب : أحمد أبوالحسن

إجراءات أمنية مشددة بمدينة الشروق وأكمنة وإرتكازات أمنية بمداخل ومخارج المدينة وفريق بحث على أعلى مستوى لضبط الخارجين عن القانون بالمدينة.

وفي ضوء أسلوب العمل الميداني فقد تم تعيين أكمنة تجوب مدينة الشروق بالإضافة لعدد من الإرتكازات المسلحة بأماكن ثابتة و تعيين أكمنة بمداخل ومخارج المدينة من ناحية طريقي الإسماعيلية والسويس .

وفي ذات الإطار فقد تم التنسيق مع جهاز مدينة الشروق لإستكمال أعمال إنارة الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة مع إعداد الدراسات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة الشوارع والميادين لتحقيق أقصى درجات التأمين .

وفي ضوء حادث إطلاق النار الأخير بمدينة الشروق فقد تم تكليف فريق بحث من أكفأ ضباط المديرية لسرعة ضبط الجناه وتقديمهم للعدالة وقد عقد مدير الأمن إجتماعاً مع فريق البحث المكلف بتلك المهمة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد وتوسيع دائرة الإشتباه بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ، وقد أكد الضباط عزمهم وإصرارهم لتقديم المتورطين في تلك الواقعة المؤلمة للعداله في زمن قياسي لينالوا الجزاء الرادع والقصاص لدماء الطفلة فريدة أحمد حمدي التي راحت ضحية ذلك الحادث الأليم .

وإستكمالاً لذلك فقد تم القيام بحملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة الشروق وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع القاهرة الجديدة وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي ، أعتمدت الخطة الأولية لتلك الحملة على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية وتم فحص كافة الشقق المفروشة والمناطق تحت الإنشاء والعاملين بها و مداهمة كافة المناطق الصحراوية المتاخمة لمدينة الشروق في إطار الحملة الشاملة التي ستستمر لحين ضبط المتهمين والقضاء على أية بؤر إجرامية تهدد أمن وإستقرار المواطنين .

وقام اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بتفقد الحملات الأمنية والخدمات المستحدثة والإرتكازات والكمائن ، وخلال جولته تقابل مع عدد من الطلبة وأهالي مدينة الشروق وإستمع لشكواهم ، وقدموا الشكر على الإهتمام وتلبية كافة الشكاوى الذين أبدوها .

وقد شدد مدير الأمن على ضرورة الإستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال وقد لاقت تلك الإجراءات الأمنية استحسان أهالي المدينة وجاري بذل مزيد من الجهد لتحقيق أقصى درجات التأمين بكافة مناطق العاصمة .