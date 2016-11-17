الكثبان الرملية وسوء الأحوال الجوية يغلقان طريقين بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر ابو نور

تسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب العواصف الترابية على مراكز الوادى الجديد فى تراكم الكثبان الرملية على طريقى باريس دوش وطريق الخارجة الداخلة، ما أدى إلى توقف حركة السير عليه جزئيا حتى تدخلت معدات رئاسة المركز ومديرية الطرق لفتح الطريقين مرة أخرى، حيث تمت إزالة الكثبان الرملية عند نقطة الكيلو 22 على طريق الداخلة الخارجة، كما تمت إزالة الكثبان الرملية عند نقطة الكيلو 2 على طريق باريس دوش لتعود حركة السير على الطرق إلى طبيعتها مرة أخرى بعد نحو ساعتين من توقفها.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم فى تصريح صحفى اليوم الخميس إن كل الأجهزة التنفيذية والأمنية أنهت كل استعداداتها تحسبا لسوء الأحوال الجوية ووقوع سيول على مراكز المحافظة من خلال وضع خطة استعداد شاملة للتعامل مع حالات السيول أو العواصف والأمطار التى قد تسقط على المحافظة وفقا لتقارير الأرصاد الجوية التى يتم تجهيزها وتحديثها على مدار الساعة.