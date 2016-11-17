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رئيس الإدارة المركزية بالغربية يعاين أرض تبرعت بها مواطنة لبناء مدرسة

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رئيس الإدارة المركزية بالغربية يعاين أرض تبرعت بها مواطنة لبناء مدرسة رئيس الإدارة المركزية بالغربية يعاين أرض تبرعت بها مواطنة لبناء مدرسة

>الغربية – عادل ضرة

ترأس اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية بديوان محافظة الغربية لجنة من المحافظة لمعاينة قطعة أرض على مساحة 16 قيراط تبرعت بها سيدة تدعى "ألطاف درويش" لبناء مدرسة تجريبية لغات ومركز أورام بالقرية، وذلك لإنهاء إجراءات استلام الأرض وتذليل العقبات الخاصة بالمشروع تمهيدًا لتنفيذه، وضمت اللجنة المشكلة من المحافظة تامر أبو النجا رئيس مدينة المحلة وسعد نصر مساعد رئيس مدينة المحلة ورئيس الوحدة المحلية بقرية الهياتم.

وأكد اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع"، أن اللواء أحمد صقر محافظ الغربية قرر تشكيل اللجنة لمعاينة الأرض ورصد العقبات التى تعوق تنفيذ المشروع، مضيفًا أنه توجد عقبتين أمام التنفيذ وهى عدم تنازل الأهالى عن مساحة 6 أمتار لعمل شارع للمدرسة بالإضافة إلى قيام مواطن ببناء منزل على قطعة أرض زراعية فى مدخل الأرض، موضحًا أنه تم استصدار قرار إزالة للمنزل وسيتم إزالته حتى سطح الأرض وهناك محاولات مع الأهالى للتنازل عن المساحة.

ومن جانبه، أكد تامر أبو النجا رئيس مدينة المحلة، أن الهدف من الزيارة معاينة الأرض على أرض الواقع لرصد المشاكل الخاصة بالمشروع، مضيفًا أن هناك خطوات للتدخل لدى الأهالى للتنازل عن المساحة المخصصة لفتح الشارع، وأنه حال إنهاء إجراءات التنازل سيتم العرض على محافظ الغربية تمهيدًا للتنفيذ. 

 

 

 

 


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