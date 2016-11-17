شكرى يبحث مع نظيره اليونانى سبل تطوير العلاقات المصرية اليونانية فى مختلف المجالات

كتب أحمد جمعة

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري استقبل ظهر اليوم الخميس نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس الذي يقوم بزيارة إلي القاهرة حاليا، حيث انعقدت جلسة مباحثات ثنائية بين وفديّ البلدين تناولا خلالها سبل تطوير العلاقات المصرية اليونانية في مختلف المجالات.

استعرض وزير الخارجية خلال لقائه بنظيره اليوناني مجمل تطورات الأوضاع الداخلية في مصر، لا سيما برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات، مما يعد دليلا كبيرا علي ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري علي النهوض واستعادة عافيته قريبا. كما ثمّن وزير الخارجية دعم اليونان لمصر في المحافل الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي وهو ما تتطلع مصر لاستمراره خلال الفترة المقبلة. كما استعرض شكرى خلال اللقاء نتائج زيارته الاخيرة الى لبنان ونتائج لقاءاته مع المسئولين وقيادات التيارات السياسية الرئيسية فى لبنان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة الوزير اليوناني إلى القاهرة تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرابعة للآلية الثلاثية للتعاون بين مصر واليونان وقبرص، والتي انعقدت في القاهرة في 11 أكتوبر الماضى وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، والتي رسخّت لتوجه رفع مستوى الشراكة بين الجانبين المصري واليوناني ثنائياً وكذا على المستوى الثلاثي بالتعاون مع قبرص في كافة المجالات، وذلك من خلال البدء في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشروعات تعاون اقتصادية محددة كترجمة لهذا التوجه، حيث أكد الجانبان في مباحثاتهما حرصهما المشترك علي تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين.

من جانبه أشار وزير الخارجية اليوناني إلي آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص باعتبارها آلية فعالة للتعاون الإقليمي، كما اهتم بالتعرف علي الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة لدفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أشاد بالدور المصري الهام لتحقيق الاستقرار الإقليمي خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.