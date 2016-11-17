أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى سبل تطوير العلاقات المصرية اليونانية فى مختلف المجالات

Google+ Print
شكرى يبحث مع نظيره اليونانى سبل تطوير العلاقات المصرية اليونانية فى مختلف المجالات شكرى يبحث مع نظيره اليونانى سبل تطوير العلاقات المصرية اليونانية فى مختلف المجالات

>كتب أحمد جمعة

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري استقبل ظهر اليوم الخميس نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس الذي يقوم بزيارة إلي القاهرة حاليا، حيث انعقدت جلسة مباحثات ثنائية بين وفديّ البلدين تناولا خلالها سبل تطوير العلاقات المصرية اليونانية في مختلف المجالات.

استعرض وزير الخارجية خلال لقائه بنظيره اليوناني مجمل تطورات الأوضاع الداخلية في ، لا سيما برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه المصرية، والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات، مما يعد دليلا كبيرا علي ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري علي النهوض واستعادة عافيته قريبا. كما ثمّن وزير الخارجية دعم اليونان لمصر في المحافل الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي وهو ما تتطلع مصر لاستمراره خلال الفترة المقبلة. كما استعرض شكرى خلال اللقاء نتائج زيارته الاخيرة الى لبنان ونتائج لقاءاته مع المسئولين وقيادات التيارات السياسية الرئيسية فى لبنان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة الوزير اليوناني إلى القاهرة تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرابعة للآلية الثلاثية للتعاون بين مصر واليونان وقبرص، والتي انعقدت في القاهرة في 11 أكتوبر الماضى  وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح ، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، والتي رسخّت لتوجه رفع مستوى الشراكة بين الجانبين المصري واليوناني ثنائياً وكذا على المستوى الثلاثي بالتعاون مع قبرص في كافة المجالات، وذلك من خلال البدء في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشروعات تعاون اقتصادية محددة كترجمة لهذا التوجه، حيث أكد الجانبان في مباحثاتهما حرصهما المشترك علي تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين.

من جانبه أشار وزير الخارجية اليوناني إلي آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص باعتبارها آلية فعالة للتعاون الإقليمي، كما اهتم بالتعرف علي الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة لدفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أشاد بالدور المصري الهام لتحقيق الاستقرار الإقليمي خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر