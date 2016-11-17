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شرطة كوسوفو تلقي القبض على عناصر من «داعش» بينهم لاعب كرة إسرائيلي

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شرطة كوسوفو تلقي القبض على عناصر من «داعش» بينهم لاعب كرة إسرائيلي شرطة كوسوفو تلقي القبض على عناصر من «داعش» بينهم لاعب كرة إسرائيلي

شرطة كوسوفو

ترجمة: إيمان محمود

صرح مسؤولون في جمهورية كوسوفو، أن الشرطة أحبطت 3 هجمات إرهابية متزامنة لتنظيم “داعش” الإرهابي، ومن بينهم لاعب كرة قدم إسرائيلي، والذي لعب ضمن الفريق ، السبت الماضي، في تصفيات كأس العالم في البانيا.

وأضاف المسؤولون – في تصريحات صحفية – اليوم الخميس، أنه تم القبض على 18 شخصًا من مرتكبي الحادث في كوسوفو، و6 آخرين في البانيا أو مقدونيا، وفقًا لـ”اندبندنت” البريطانية.

وأثناء البحث في منازل المشتبه بهم، وجدت الشرطة عبوات ناسفة وأسلحة ومعدات إلكترونية.

وقالت الشرطة أن المشتبه بهم في البلدان الثلاثة السابق ذكرها، تعاونوا عن طريق اثنين من البانيا، واللذين ينتميا إلى تنظيم إرهابي في سوريا.

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