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تركيا تعلن فصل 3 آلاف جندى بالجيش وحرمان 20 ألف من وظائفهم

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تركيا تعلن فصل 3 آلاف جندى بالجيش وحرمان 20 ألف من وظائفهم تركيا تعلن فصل 3 آلاف جندى بالجيش وحرمان 20 ألف من وظائفهم

أعلن وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أنه تم فصل 3 آلاف و665 جنديًا بالجيش، مشيرًا إلى إخراج 20 ألف و88 شخصًا من الجيش، بينهم 16 ألف و423 طالبًا.

و نقلت صحيفة ” زمان” عن وزير الدفاع التركى خلال عرض قدمه أمام لجنة الموازنة بالبرلمان قال إيشيك: حتى اليوم تم فصل 3 آلاف و665 عاملاً بالجيش لكونهم على اتصال بحركة الخدمة. وبالتالي تم إخراج 20 ألف و88 شخصًا من الجيش، بينهم 16 ألف و423 طالبًا، بينما تتواصل عمليات التحقيق مع ألفين و855 عاملا”.

وأضاف إيشيك: “ولا تزال عملياتنا العسكرية ضد تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي متواصلة. وتعرض هذا التنظيم الإرهابي الدامي لخسائر أشد من التي تعرض لها خلال السنوات الخمسة والثلاثين الماضية. فتركيا أصبحت أحد الدول الرائدة عالميا في مكافحة الإرهابي. ونحن عازمون على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى النهاية”.

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