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بالفيديو.. زوجة الشهيد عادل رجائي : فيديو لواء الثورة «مفبرك»

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بالفيديو.. زوجة الشهيد عادل رجائي : فيديو لواء الثورة «مفبرك» بالفيديو.. زوجة الشهيد عادل رجائي : فيديو لواء الثورة «مفبرك»

زوجة العميد عادل رجائي المغتال سامية زين العابدين الصحافية ونائب رئيس تحرير صحيفة المساء (أرشيفية)

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد العقيد عادل رجائي قائدة الفرقة 9 مشاة،  أن الجماعات  الإرهابية تروج لروايات  لتلك مغلوطة.
> وأضافت زين العابدين خلال مداخلة تلفونية لبرنامج “حوار جرئ” علي قناة الحدث اليوم، والذي تقدمة الإعلامية مني بارومة، أن الفيديو المنشور للجماعة التي تطلق علي نفسها لواء الثورة، غير حقيقي ولايثبت شئ، ووصل إلى الإعلامي الإخواني محمد ناصر بصورة تؤكد أنه مفبرك وغير حقيقي، بالإضافة إلى أن السيارات أمام بيت الشهيد عادل رجائي غير السيارات التي يستخدمها العقيد الشهيد والحرس الخاص به، وهو مايؤكد أن الفيديو مفبرك.

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