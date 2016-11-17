حراسة الزمالك بالدور.. الشناوى لـ"طنطا والإسماعيلى" وجنش لـ"المقاولون ودجلة"

كتب أحمد توفيق

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك على تطبيق سياسة الدور فى حراسة مرمى الفريق خلال المباريات بين الثنائى أحمد الشناوى ومحمود عبد الرحيم جنش لاعبى القلعة البيضاء.

ويبدأ جهاز الزمالك تطبيق سياسة الدور من مباراة طنطا المقرر لها غدا، الجمعة، ضمن الأسبوع التاسع للدورى.

واتفق جهاز الزمالك مع ثنائى حراسة المرمى على تولى كل لاعب حراسة العرين الأبيض فى مباراتين متتاليتين، وستكون البداية مع أحمد الشناوى الذى سيتواجد بالتشكيلة الأساسية أمام طنطا والإسماعيلى، ثم يعود جنش لحراسة مرمى الزمالك أمام المقاولون العرب ووادى دجلة.

جاء قرار جهاز الزمالك بسبب تألق جنش الملفت طوال الفترة الماضية أثناء فترة غياب الشناوى، لذا سيكون من الظلم عودة الأخير بشكل أساسى وعدم مشاركة جنش فى المباريات خلال الفترة المقبلة.