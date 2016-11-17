أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

حراسة الزمالك بالدور.. الشناوى لـ"طنطا والإسماعيلى" وجنش لـ"المقاولون ودجلة"

Google+ Print
حراسة الزمالك بالدور.. الشناوى لـ"طنطا والإسماعيلى" وجنش لـ"المقاولون ودجلة" حراسة الزمالك بالدور.. الشناوى لـ"طنطا والإسماعيلى" وجنش لـ"المقاولون ودجلة"

>كتب أحمد توفيق

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك على تطبيق سياسة الدور فى حراسة مرمى الفريق خلال المباريات بين الثنائى أحمد الشناوى ومحمود عبد الرحيم جنش لاعبى القلعة البيضاء.

ويبدأ جهاز الزمالك تطبيق سياسة الدور من مباراة طنطا المقرر لها غدا، الجمعة، ضمن الأسبوع التاسع للدورى.

واتفق جهاز الزمالك مع ثنائى حراسة المرمى على تولى كل لاعب حراسة العرين الأبيض فى مباراتين متتاليتين، وستكون البداية مع أحمد الشناوى الذى سيتواجد بالتشكيلة الأساسية أمام طنطا والإسماعيلى، ثم يعود جنش لحراسة مرمى الزمالك أمام المقاولون العرب ووادى دجلة.

جاء قرار جهاز الزمالك بسبب تألق جنش الملفت طوال الفترة الماضية أثناء فترة غياب الشناوى، لذا سيكون من الظلم عودة الأخير بشكل أساسى وعدم مشاركة جنش فى المباريات خلال الفترة المقبلة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365