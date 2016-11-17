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نهاية الشوط الأول.. المقاولون يتقدم على إنبى 2 / 1

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نهاية الشوط الأول.. المقاولون يتقدم على إنبى 2 / 1 نهاية الشوط الأول.. المقاولون يتقدم على إنبى 2 / 1

>كتب سليمان النقر

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبى والمقاولون العرب والتى تجمعهما على استاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة بمسابقة الدورى العام، بتقدم الذئاب بهدفين مقابل هدف.

 

تقدم إنبى على المقاولون بهدف نظيف عن طريق عمرو الحلوانى فى الدقيقة 10 من عمر المباراة من ركلة جزاء نتيجة لمس إبراهيم عادل لاعب الذئاب للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

 

وتعادل المقاولون عن طريق لاعبه محمد فاروق فى الدقيقة 15 من عمر المباراة بعدما شن هجمة منظمة من الجبهة اليمنى وسددها بيسراه فى لتسكن شباك الفريق البترولى.

 

وأحرز محمد فضل هدف التقدم لفريقه المقاولون العرب فى الدقيقة 19 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2 / 1، واستمر الشوط الأول بتقدم الذئاب.

 


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