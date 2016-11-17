بالصور.. رئيس مدينة سمنود بالغربية يوزع إعانات المدارس على المستحقين بـ4 قرى

الغربية – عادل ضرة

وزع رمضان محمد عيد رئيس مركز ومدينه سمنود فى محافظة الغربية اعانات مدارس على المستحقين بالحضانة النموذجية بسمنود ضمن قافلة مؤسسة التضامن الاجتماعى بالغربية.

وتم توزيع اعانات المدارس فى صورة مبالغ نقدية على عملاء الضمان بمدينه سمنود وقرى ميت بدر والناوية والراهبين وبهبيت الحجارة بإجمالى مبلغ 27500 الف جنيه لعدد 198 فرد من عملاء الضمان.

كما تفقد رئيس المدينة سير العمل بالوحدة المحلية لقرية الراهبين للوقوف على مشكلة رصف بعض شوارع القرية وقام بالنزول للشوارع المراد رصفها والوقوف على المشكلة التى يعانى منها الاهالى على الطبيعة وطالب الاهالى برصفها بالكامل لتفادى تعرضهم لخسائر مادية وغرق منازلهم حال هطول الأمطار ووجه رئيس المدينة القائمين على عملية الرصف بتلبية رغبة الاهالى وسرعة الانتهاء من اعمال الرصف.