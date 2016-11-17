ضبط 6100 قرص ترامادول بصيدلية و5 محاضر امتناع عن بيع اللبن فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحي و محمود شاكر

شنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتور ناصر أبو حسين مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية وفريق التفتيش الصيدلى حملات على مخازن وشركات توزيع الأدوية بالمحافظة والصيدليات بناءا على تعليمات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لمتابعة مخازن الأدوية للشركات فى صرف جميع الأدوية والألبان بالمحافظة بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر امتناع شركة عن بيع الألبان، وأدوية مغشوشة ، وأدوية منتهية الصلاحية، وضبط 6100 قرص ترامادول مخدر مجهول المصدر مهرب بإحدى الصيدليات بمركز قويسنا وتم اخطار النيابة لإتخاذ شئونها.

ومن جانب آخر قال الدكتور مجدى أبو الليل وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة المنوفية انه تم تحصين 238324 رأس أبقار ، و234392 من الجاموس و 19607 من الأغنام ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 407249 رأس من الماشيه والاغنام ضد مرض حمي الوادي المتصدع، وتحصين 132783رأس ضد جدري الماشيه والاغنام ، كما تم تحصين 9584 رأس من الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيره.

وأشار أبو الليل إلى أن حالات الإشتبهات 7 حالات منها 4 بؤر ايجابية تم التعامل معها فى حينها بالمعايير الموضوعة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وحرصا على تنفيذ البرامج المعده مسبقا .

فيما قامت لجنة من مديريات الطب البيطرى والتموين والصحة والمسطحات المائية بحملة على مركز ومدينة منوف لضبط وتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وتم ضبط 600 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الادمى بمصنع لتصنيع اللحوم بمدينة منوف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحب المصنع وتم تحرير محضر بالواقعة .

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