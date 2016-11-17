إلغاء الجمعية العمومية لمركز شباب استاد دمياط بعد صدور قرار بحله

أعلنت سارة نوارة مدير مركز شباب ستاد دمياط إلغاء جلسة الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها الأحد القبل، بعد صدور قرار الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، رقم 794 لسنة 2016 بتاريخ 16 نوفمبر بحل المجلس.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وافق على مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بشأن حل مجلس إدارة مركز شباب إستاد دمياط ، وإحالته للنيابة الإدارية وتعيين مجلس مؤقت لإدارة المركز، لحين انتخاب مجلس جديد.

وجاء قرار حل مجلس إدارة مركز شباب ستاد دمياط بتوصية من هيئة الرقابة الادارية بدمياط لمخالفته القانون ولائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب وعدم تنفيذ سياسة الجهة الإدارية وملاحظتها وعدم تنفيذ خطة النشاط.