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«الخولي» يهنئ الدفعة الأولى من شباب «العفو الرئاسي»

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«الخولي» يهنئ الدفعة الأولى من شباب «العفو الرئاسي» «الخولي» يهنئ الدفعة الأولى من شباب «العفو الرئاسي»

النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي – أرشيفية

توجه النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بالتهنئة لـ 82 من الشباب الذين شملهم قرار العفو الرئاسي، الصادر من قِبل الرئيس عبد الفتاح اليوم الخميس.

وحمل القرار الجمهوري السالف – رقم 515 لسنة 2016 – كما حمل معه فرحة أهالي المحبوسين، وآمالًا لهؤلاء الشباب في العودة إلى حياتهم من جديد .

وأضاف الخولي – وفقًا للبيان الصادر اليوم – أن أعضاء لجنة العفو يشعروا بحالة بهجة شديدة بصدور قائمة العفو، والتي تعد الثمرة الأولى لأعمال اللجنة.

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة – قريبًا – من القائمة الثانية، تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية .

 

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