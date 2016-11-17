أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدير أمن البحيرة يقود حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون

Google+ Print
مدير أمن البحيرة يقود حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون مدير أمن البحيرة يقود حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم ، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية وتشكيلات عصابية من مصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بمدينة دمنهور.

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد حازم حسن رئيس المباحث عن ضبط 170 متهما هاربا من تنفيذ 1630 حكما قضائيا بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط 2429 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

شارك فى الحملة اللواء جمال متولى مساعد المدير للأمن العام العميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والعقيد عمرو الطويل رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة والعقيد أشرف فوزى وكيل المرور ، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

من جانبه أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " على أهمية مواجهة كافة صور الخروج عن القانون.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أنه وجه تعليماته للواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة بالتنسيق مع الأمن العام بالقيام بحملات عامة مكبرة بمشاركة كافة الجهات المعنية لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين من أجل إعادة الانضباط للشارع البحراوى تأكيداً لهيبة وسيادة الدولة، وتفعيل الحملات الانضباطية والمكبرة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365