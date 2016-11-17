أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب "محلب"بعدم مصادرة ٧ عمارات بالإسكندرية

Google+ Print
دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب "محلب"بعدم مصادرة ٧ عمارات بالإسكندرية دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب "محلب"بعدم مصادرة ٧ عمارات بالإسكندرية

>كتب أحمد عبد الهادى

أقام عصام الدين مرشدى أبو اليزيد عقيد شرطة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بمنع مصادرة ٧ عمارات ملكية خاصة لعقيد شرطة بالإسكندرية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٩٧٨٨ لسنة ٧١ المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، وقالت الدعوى أن الطاعن تفاجئ بصدور أمر مصادرة ٧ عمارات سكنية مقامة على أرض وزارة الاوقاف المصرية بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت الدعوى، أن القرار الصادر مخالف للقانون، الذى جاء نصه أن "الدولة تحمى الملكية العامة والخاصة والتعاونية، وأن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض حراسة عليها".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365