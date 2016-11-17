دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب "محلب"بعدم مصادرة ٧ عمارات بالإسكندرية

كتب أحمد عبد الهادى

أقام عصام الدين مرشدى أبو اليزيد عقيد شرطة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بمنع مصادرة ٧ عمارات ملكية خاصة لعقيد شرطة بالإسكندرية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٩٧٨٨ لسنة ٧١ المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، وقالت الدعوى أن الطاعن تفاجئ بصدور أمر مصادرة ٧ عمارات سكنية مقامة على أرض وزارة الاوقاف المصرية بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت الدعوى، أن القرار الصادر مخالف للقانون، الذى جاء نصه أن "الدولة تحمى الملكية العامة والخاصة والتعاونية، وأن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض حراسة عليها".