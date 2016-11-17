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النظام الصحى والمشى أبسط الطرق للوقاية من تضخم عضلة القلب

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النظام الصحى والمشى أبسط الطرق للوقاية من تضخم عضلة القلب النظام الصحى والمشى أبسط الطرق للوقاية من تضخم عضلة القلب

>كتبت لميس محمد

كثير من الناس يعانون من مشكلة تضخم فى عضلة القلب، ولتجنب العمليات الجراحية كآخر حل نشر موقع "WikiHow" طرق العناية بقلبك تساعدك فى تفادى الأخطار الصحية.

 

-          اتبع نظاما صحيا مناسبا يمنع حدوث أى تكونات دهنية على القلب.

-          ممارسة الرياضة اليومية (المشى – الركض – ركوب الدراجات).

-          تناول الأطعمة منخفضة المشبعة، الصوديوم والكوليسترول فى الدم.

-          شرب 6-8 أكواب مياه فى اليوم.

-          ابتعد عن العادات الخاطئة (التدخين – الكحوليات).


> إذا لم يحدث تحسن عليك زيارة الطبيب لمعرفة إذا حالتك الصحية، وما هى الاحتياطات التى يجب عليك اتخذها حتى لا يتطور المرض مع الوقت.

 

-          تشخيص المرض جيدا من الطبيب.

-          تابع مع طبيبك باستمرار.

-          مناقشة الخيارات الموجودة مع الطبيب.

-          التفكير فى جراحة فى صمام القلب أو العمليات الأخرى التى من الممكن أن تحل المشكلة.

 


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