النظام الصحى والمشى أبسط الطرق للوقاية من تضخم عضلة القلب

>كتبت لميس محمد
كثير من الناس يعانون من مشكلة تضخم فى عضلة القلب، ولتجنب العمليات الجراحية كآخر حل نشر موقع "WikiHow" طرق العناية بقلبك تساعدك فى تفادى الأخطار الصحية.
- اتبع نظاما صحيا مناسبا يمنع حدوث أى تكونات دهنية على القلب.
- ممارسة الرياضة اليومية (المشى – الركض – ركوب الدراجات).
- تناول الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة، الصوديوم والكوليسترول فى الدم.
- شرب 6-8 أكواب مياه فى اليوم.
- ابتعد عن العادات الخاطئة (التدخين – الكحوليات).
> إذا لم يحدث تحسن عليك زيارة الطبيب لمعرفة إذا حالتك الصحية، وما هى الاحتياطات التى يجب عليك اتخذها حتى لا يتطور المرض مع الوقت.
- تشخيص المرض جيدا من الطبيب.
- تابع مع طبيبك باستمرار.
- مناقشة الخيارات الموجودة مع الطبيب.
- التفكير فى جراحة فى صمام القلب أو العمليات الأخرى التى من الممكن أن تحل المشكلة.
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