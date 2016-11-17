النظام الصحى والمشى أبسط الطرق للوقاية من تضخم عضلة القلب

كتبت لميس محمد

كثير من الناس يعانون من مشكلة تضخم فى عضلة القلب، ولتجنب العمليات الجراحية كآخر حل نشر موقع "WikiHow" طرق العناية بقلبك تساعدك فى تفادى الأخطار الصحية.

- اتبع نظاما صحيا مناسبا يمنع حدوث أى تكونات دهنية على القلب.

- ممارسة الرياضة اليومية (المشى – الركض – ركوب الدراجات).

- تناول الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة، الصوديوم والكوليسترول فى الدم.

- شرب 6-8 أكواب مياه فى اليوم.

- ابتعد عن العادات الخاطئة (التدخين – الكحوليات).



> إذا لم يحدث تحسن عليك زيارة الطبيب لمعرفة إذا حالتك الصحية، وما هى الاحتياطات التى يجب عليك اتخذها حتى لا يتطور المرض مع الوقت.

- تشخيص المرض جيدا من الطبيب.

- تابع مع طبيبك باستمرار.

- مناقشة الخيارات الموجودة مع الطبيب.

- التفكير فى جراحة فى صمام القلب أو العمليات الأخرى التى من الممكن أن تحل المشكلة.