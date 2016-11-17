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بالصور.. محافظ القليوبية يأمر بهدم فيلا نائب لبنائه على أرض زراعية

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أصدر عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، قرارًا بإزالة فيلا ملك أحد أعضاء مجلس النواب، وعم نائب آخر، وذلك لمخالفتهما البناء على الأراضي الزراعية  وقطع المرافق عن المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، بمدينة طوخ  اليوم الخميس، حيث أمر بقطع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي عن مبانى شارع المعيط بمنطقة الملعب الثانوى بمدينة طوخ لأنها مقامه خارج الحيز العمراني، وغير مرخصة، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع المخالفين على الارض الزراعية، وأنه سيتصدى بكل حزم لكل المتعدين على الأرض الزراعية.

 

 

 

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