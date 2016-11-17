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تأجيل محاكمة ضابطين وأمين شرطة بتهمة ضرب مواطن بالجمالية لـ15 ديسمبر

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تأجيل محاكمة ضابطين وأمين شرطة بتهمة ضرب مواطن بالجمالية لـ15 ديسمبر تأجيل محاكمة ضابطين وأمين شرطة بتهمة ضرب مواطن بالجمالية لـ15 ديسمبر

>كتب أحمد إسماعيل

قررت محكمة جنح الجمالية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، تأجيل محاكمة كل من النقيبين مؤمن أحمد سعيد وكريم فيصل وأمين الشرطة وليد محمد، لاتهامهم باستعمال القوة ضد المجنى عليه عمر عبد ربه فى القضية رقم 5453 لسنة 2014 جنح الجمالية، لجلسة  15 ديسمبر المقبل، لإعادة إعلان شهود الإثبات.

 

كانت نيابة الجمالية قد أحالت فى وقت سابق، كل من النقيبين مؤمن أحمد سعيد وكريم فيصل وأمين الشرطة وليد محمد من قوة قسم الجمالية، لاتهامهم باستعمال القوة ضد المجنى عليه عمر عبد ربه، إلى محكمة الجنح.

 

 


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