الحبس سنة لرجل الأعمال إكرامى الصباغ بتهمة النصب على المواطنين

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية محمد حلمى وعلاء إبراهيم، رجل الأعمال إكرامى الصباغ صاحب شركة أونست للتطوير العقارى، بالحبس سنة وكفالة 200 جنيه، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى الدعاوى، أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.