القبض على "بودى جارد" متهم بتسهيل دعارة الساقطات بمقابل مادى فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من ضبط بودى جارد "قواد"، لاتهامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتقديم الساقطات لراغبى المتعة مقابل حصوله على مبلغ مالى، كما ضبط بصحبته فتاة لاتهامهما بممارسة الرذيلة بالهرم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد محمود هويدى مدير مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بتورط "طارق.ا" بودى جارد، فى تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتقديمه الساقطات لراغبى المتعة مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وبإعداد كمين له تمكن الرائد أحمد لاشين ضابط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من القبض على المتهم وبصحبته "نجوى.ا" لاتهامها بممارسة الرذيلة بالهرم مقابل مبالغ مالية، كما تم ضبط صاحب الكافيه الذى يستدرج المتهم من خلاله راغبى المتعة، لاتهامه بإدارة منشأة بدون ترخيص، وحرر محضرا بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.