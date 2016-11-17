أمير صلاح الدين يكشف تفاصيل دوره بـ«الجماعة» في «افصل واسمع»

يحُل اليوم الخميس، الفنان الشاب أمير صلاح الدين، عضو فريق “بلاك تيما”، ضيفًا على فادي إبراهيم، مقدم برنامج “افصل واسمع”، المذاع على الراديو 9090.

ومن المقرر إذاعة اللقاء، في تمام الرابعة بعد الظهر.

ويتحدث صلاح الدين – خلال اللقاء – عن المستجدات في حياته الفنية.

ويكشف صاح الدين، عن الدور الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل من خلال الجزء الثاني من مسلسل “الجماعة”، حيث يجسد شخصية الرئيس الراجل أنور السادات، موضحًا كيف يستعد لأداء الدور.

يُذكر أن أمير له أكثر من دور مميز في السينما والدراما رغم أنه مطرب، وقدم العديد من الأغاني مع أعضاء فريقه “بلاك تيما.”